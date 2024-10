LdN : la Croatie s’impose contre l’Écosse, match nul entre la Bulgarie et le Luxembourg

La Croatie, emmenée par l’inusable Luka Modrić, recevait l’Écosse, ce samedi, au Stadion Maksimir (Zagreb) dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des nations. Dans cette rencontre plutôt équilibrée, Ryan Christie s’est emparé du ballon, après l’énorme erreur de relance de Luka Sucic, et a contraint Duje Caleta-Car à marquer contre son camp (33e). Un avantage de courte durée pour l’Écosse, puisqu’il n’a fallu que trois minutes à la Croatie pour égaliser, grâce à Igor Matanovic (36e), servi par Ivan Perišić. En seconde période, les Croates ont finalement pris l’avantage grâce à une tête d’Andrej Kramaric (70e). Che Adams pensait donner le point du match nul à l’Écosse dans les derniers instants du match (90e+6), mais son but a été annulé par la VAR après une position de hors-jeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Croatie 6 3 1 2 0 1 4 3 4 Écosse 0 3 -3 0 0 3 4 7

Avec ce succès, les Vatreni sont derrière le Portugal dans ce groupe 1, avec le même nombre de points, mais une moins bonne différence de buts. L’Écosse, qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre dans cette Nations League, est à la dernière place. Dans le même temps, la Bulgarie recevait le Luxembourg, dans la ligue C. Au stade Hristo Botev (Plovdiv), les deux équipes n’ont pas réussi à se partager et se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). La Bulgarie occupe la première place du groupe 3, en attendant Biélorussie – Irlande du Nord. Le Luxembourg est dernier.