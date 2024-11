Ancelotti explique pourquoi Mbappé a joué à gauche

Après avoir dit et répété que Kylian Mbappé allait bien jouer au poste de numéro 9 toute la saison, Carlo Ancelotti a finalement innové dimanche en envoyant le Français dans le couloir gauche et installant Vinicius Jr dans l’axe. Un choix que la presse espagnole a d’ores et déjà interprété comme une "victoire" de Mbappé sur son coéquipier brésilien.

Mais pour Ancelotti, il s’agissait plutôt d’une histoire de condition physique, comme il l’a déclaré en conférence de presse. « Il a fait un très bon match. Il est plus habitué à jouer à ce poste et aujourd’hui (dimanche) pour l’équipe comme pour lui, c’était mieux. Parce qu’il était plus frais que Vinicius, qui revenait de sélection, et le poste d’avant-centre est moins usant physiquement. Mais je trouve que les deux se trouvent de mieux en mieux. » Reste à savoir si le technicien italien va renouveler l’expérience.

