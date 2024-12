PSG - OL : la réaction pleine de frustration de Georges Mikautadze

Ce dimanche, l’OL est totalement passé à côté de son choc sur la pelouse du PSG. Invaincus depuis le 22 septembre dernier, les Gones se sont inclinés au Parc des Princes après avoir livré une performance ratée (3-1). Affichant un visage morose, les coéquipiers de Georges Mikautadze n’ont pas su capitaliser sur la réduction de l’écart du Géorgien juste avant la pause. Interrogé par DAZN, l’ancien du FC Metz a affiché sa frustration :

«Je ne pense pas que ça soit le mental. Il fallait jouer comme on sait le faire surtout en seconde période. La dernière fois, je n’étais pas là, mais on a arrêté de jouer après la mi-temps. Il faudra corriger ce qui n’a pas été et il faut faire du football car on ne peut pas dégager le ballon contre des équipes comme ça. Ils ont toujours des relais. C’est compliqué et il faudra corriger ça pour la suite.»