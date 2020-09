L'OM vise au moins 5 ventes

L'Olympique de Marseille a accueilli trois renforts depuis le début de l'été (Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo) et espère toujours un attaquant, à certaines conditions évidemment. Mais Pablo Longoria, le Head of Football de l'écurie phocéenne, doit également s'activer dans le sens des départs.

Selon les informations de La Provence, les Ciel-et-Blanc souhaitent en effet toujours se séparer d'au moins 5 joueurs d'ici le 5 octobre, à savoir Kostas Mitroglou (32 ans), Valère Germain (30 ans), Maxime Lopez (22 ans), Kevin Strootman (30 ans) et Christopher Rocchia (22 ans) qui a déjà scellé son départ. À bon entendeur.