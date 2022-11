Man Utd : Raphaël Varane se prononce sur le cas CR7

Tout le monde en parle. Depuis dimanche, Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d'encre, lui qui a flingué à tout va. Le Portugais aurait notamment déçu le vestiaire de Manchester United suite à cette sortie médiatique. Questionné par Europe 1 au sujet de son coéquipier, Raphaël Varane s'est montré clair.

«Évidemment que ça nous touche. On suit ce qu'il se passe et ce qu'il se dit. On essaye d'apaiser la situation à notre manière, on essaye de ne pas trop se mêler de ça (...) Ce qui se passe au niveau médiatique dans les grands clubs prend beaucoup d'ampleur. Quand c'est une star comme Cristiano Ronaldo, encore plus, donc on essaye de prendre ça avec distanciation, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de changer la situation tout seul, on fait partie d'un collectif (...) Ce que je veux, c'est le meilleur pour mon équipe donc quelle que soit la décision, en tant que joueur, on l'acceptera et on donnera le meilleur de nous-même». Le message est passé.