Brésil : Rodrygo victime de racisme après son clash avec Messi

Le choc entre le Brésil et l’Argentine a été remporté par les Albicelestes (1-0), mais il a surtout été marqué par des incidents en tribunes et des tensions sur le terrain. Parmi elles, le clash entre le Merengue Rodrigo et Lionel Messi.

Après avoir été chauffé par le Brésilien, Messi lui a répondu en le tenant par la nuque : «si nous sommes champions du monde, pourquoi sommes-nous des m/rdes ?». Les choses se sont ensuite calmées, mais l’affaire n’en est pas restée là. Depuis, Rodrigo est victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux de la part de certains supporters argentins. Des emojis singe ont notamment pullulé. La bêtise humaine dans toute sa splendeur.