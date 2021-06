EdF : Didier Deschamps n'a pas tranché pour les tireurs de penalty

Ce mercredi soir, la France s'est imposée facilement contre le Pays de Galles, à l'Allianz Riviera de Nice, pour son premier match de préparation à l'Euro (3-0). Mais ce match, les Bleus ont une petite aide arbitrale. Suite à une tête de Paul Pogba repoussée par Ward, Karim Benzema reprenait le cuir et l'envoyait heurter la main de Williams (26e). Un penalty était donné et Antoine Griezmann offrait le ballon à Karim Benzema. Le joueur du Real Madrid le manquait et Didier Deschamps a été interrogé sur la hiérarchie des tireurs de penalties à l'issue de la rencontre.

« Je n'ai pas vu l'attitude d'Antoine. Il y a plusieurs joueurs qui sont capables de tirer les penalties. Même si on reste sur une série pas bonne. Antoine les tire très bien, il n'a pas tiré de toute la saison. Kylian a pu en tirer, même si le dernier il l'a raté. Karim en tire aussi. Je n'avais rien décidé. Ce sera le ressenti des joueurs. L'essentiel c'est qu'il n'y est pas d'affichage de choses négatives. Antoine l'a senti comme ça », a commenté le sélectionneur national en conférence de presse.