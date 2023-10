Arsenal : les confidences poignantes de Mohamed Elneny sur sa prolongation

Arrivé en 2016 à Arsenal, Mohamed Elneny est toujours chez les Gunners. Même s’il n’est pas un titulaire et un remplaçant souvent utilisé, le milieu égyptien est important dans l’effectif des Gunners car le joueur de 31 ans est très apprécié dans le vestiaire. C’est l’une des raisons pour laquelle l’ancien du FC Bâle est encore un joueur du club londonien qui a décidé de le prolonger d’une saison l’été dernier. Lié jusqu’en 2024 avec l’actuel deuxième de Premier League, le natif de Mahallah est revenu sur sa prolongation dans une interview accordée à l’Evening Standard.

Très touché, il est revenu sur ce jour très émouvant pour lui : «C’était l’un des jours les plus heureux de ma vie. La façon dont ils m’ont parlé, la façon dont tout le club était content de cette décision, ils m’ont fait pleurer ce jour-là. Le club de football d’Arsenal, ils savent que je les aime tellement à 100 %. Ils savent que je ne veux pas partir. Je veux y rester et y terminer ma carrière, à 100 pour cent. J’étais blessé et mon contrat touchait à sa fin et je ne pouvais plus jouer la saison dernière, et ils sont venus immédiatement après ma blessure, le lendemain et m’ont dit : 'Mo, de quel genre de contrat cela devra-t-il être ?' Nous vous aimons ici et nous voulons que vous restiez. Vraiment, ce club est génial.»