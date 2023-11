Real Madrid-Braga : les compositions officielles

Place au 4 à la suite ? Le Real Madrid affronte Braga ce mercredi à 21h pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement premiers de leur poule avec trois victoires en autant de rencontres, les hommes de Carlo Ancelotti ont besoin d’un petit succès pour valider leur billet pour les huitièmes de finale.

Pour ce faire, le technicien italien a fait quelques rotations mais reste sur son système en 4-4-2 diamant avec Vinicius et Rodrygo en attaque. Touché à l’épaule contre le Rayo Vallecano, Jude Bellingham reste sur le banc et laisse sa place à Brahim Diaz, pour le poste de numéro 10, tandis que Camavinga, Kroos et Valverde sont alignés au milieu de terrain. Ferland Mendy retrouve sa place en tant que latéral gauche.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Brahim - Rodrygo, Vinicius.

Braga : Matheus – Gomez, Fonte, Niakaté, Borja – Moutinho, Carvalho, Zalazar - Djalo, R. Horta, Bruma.