Jean-Martial Ribes mis en examen dans l’affaire de «l’armée numérique» du PSG

L’affaire dîtes de «l’armée numérique» du PSG était un peu tombée en sommeil ces derniers mois. D’après l’AFP, Jean-Martial Ribes, l’ancien directeur de la communication du club parisien (2017-2022) a été mis en examen le 1er décembre pour corruption et trafic d’influence, complicité et recel de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, usurpation de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou porter atteinte à son honneur et harcèlement moral en ligne dans l’enquête portant sur des soupçons de fuites d’informations confidentielles au profit du club. La police le soupçonne d’avoir demandé à Malik Naït-Liman, ancien agent des renseignements devenu responsable de la relation avec les supporters du club, d’enquêter sur le supporter giflé par Neymar lors de la remise des trophées de la finale de la Coupe de France 2019 remportée par le Stade Rennais.

Certaines informations sur la vie de ce supporter ont ensuite été diffusées sur le compte Twitter Paname Squad dans le but de le compromettre. Contacté par l’AFP, l’avocat de Jean-Martial Ribes, Me Romain Vanni, prend la défense de son client. «Il conteste les faits qui lui sont reprochés et précise que toutes les actions qu’il a réalisées pendant ses nombreuses années de présence au sein du PSG ont toujours été faites dans la légalité, que ce soit dans le cadre de la promotion, du développement ou de la défense des intérêts du club en France et à l’étranger. »