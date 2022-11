PSG, Qatar : nouvelles révélations explosives sur Nasser al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Tandis que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, Nasser al-Khelaïfi se retrouve, une nouvelle fois, au cœur de la polémique. Ce samedi matin, Libération révèle, en effet, de nombreuses informations explosives au sujet du dirigeant parisien après avoir consulté un rapport de 57 pages, cosigné par la DGSI (le renseignement) et l’IGPN (la police des polices).

Une synthèse où le lobbyiste Tayeb Benabderrahmane et l’ex-agent du renseignement Malik Naït-Liman, salarié du club jusqu’en 2022, deux anciens proches du NAK, assurent avoir «fait le ménage» sur des informations susceptibles d’alimenter les investigations judiciaires sur l’attribution de compétitions sportives au Qatar, mais également sur des affaires personnelles du président parisien. Le duo précise notamment avoir détruit un ensemble de «documents, ordinateurs et téléphones contenant des données compromettantes».

Nouvelles accusations à l'encontre de Nasser al-Khelaïfi !

De nouvelles révélations de Libération, qui indiquait, déjà, il y a quelques semaines, que ce même Tayeb Benabderrahmane aurait été arrêté à Doha le 13 janvier 2020 avant d'être emprisonné plusieurs mois dans des conditions assimilables à de la torture. Persuadé que son arrestation était liée au dirigeant parisien et aux éléments sensibles qu’il aurait pu détenir sur lui, Benabderrahmane avait d'ailleurs déposé plainte contre X à Paris en août 2022 pour «torture, arrestation et séquestration, et menaces de mort avec obligation de remplir une condition.»

Invité à réagir dans les colonnes de Libération, un proche de Nasser al-Khelaïfi avait cependant réfuté cette thèse, affirmant que Tayeb Benabderrahmane aurait «systématiquement cherché à lier ses déboires qataris avec Nasser [...] C'est un maître-chanteur qui voulait des millions d'euros et qui s'est brûlé». Une chose est sûre, ce nouveau rapport de synthèse d’enquêteurs de la DGSI et de l’IGPN, révélant également des échanges entre le président et Thiago Silva - inquiet à l'époque de son avenir au PSG - risque de faire parler. Pour le reste, les investigations judiciaires se poursuivent...