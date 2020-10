Real Madrid : Eden Hazard savoure son grand retour

Pour son grand retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence, Eden Hazard (29 ans) a démontré aux supporters madrilènes qu'il pouvait devenir indispensable au Real Madrid. Titulaire face à Huesca (4-1), l'international belge a inscrit le premier but des siens grâce à une superbe frappe (40e). Une première réalisation cette saison qui ravit évidemment le principal protagoniste.

« C'est un joli but. Bien sûr, le but est quelque chose qui donne de la confiance. La première mi-temps n'a pas été bonne mais nous avons marqué deux fois. Ensuite, l'équipe a encore réussi à marquer pour finalement marquer quatre buts. Je suis très heureux, » a ainsi commenté le Diable Rouge sur Real Madrid TV. Ce dernier en a profité pour dédier ce but aux supporters des Merengues.