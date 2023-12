JT Foot Mercato : le casse-tête mercato de Liverpool

Les pistes de Liverpool pour le mercato

Pour compenser l’absence de Joël Matip, qui souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, les hautes sphères du club pourraient passer à l’action lors du prochain mercato hivernal. Elles s’intéresseraient ainsi à Maxence Lacroix à en croire les médias anglais. Il faudrait débourser au moins 35 M€ pour s’offrir le Français de Wolfsburg. En cas d’échec sur ce dossier, les Reds pourraient s’offrir le jeune Lucas Beraldo de São Paulo. Ce transfert serait bien moins coûteux. Surtout que Liverpool s’est lancé dans de nombreuses batailles, et risquent de toutes les perdre. Le club est toujours déterminé à s’offrir les services de Florian Wirtz mais ses performances ont tapé dans l’œil de toutes les grosses écuries européennes. Son prix va grimper et il faut s’attendre à au moins proposer 130 M€ pour convaincre le Bayer Leverkusen de le lâcher. Liverpool va devoir faire un choix, car si les Reds foncent sur le prodige allemand, ils n’auront plus les finances nécessaires pour signer Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin 2024. En cas d’échec du Real Madrid pour s’offrir le Parisien, le club anglais pense pouvoir le convaincre de jouer en Premier League avec le maillot rouge. Mais bon, Liverpool devra faire une croix sur d’autres dossiers s’il veut absolument l’international français. D’après le journaliste Ekrem Konur, les Reds veulent se lancer dans les enchères pour Thiago Almada et Khephren Thuram. Là encore il faudra sortir un gros chèque, on parle de près de 50 M€ pour le Français. Ce n’est pas tout, niveau grosse dépense, le Daily Mail révèle que Liverpool suit de très près Archie Gray. Les Reds le comparent à Trent Alexander-Arnold pour sa polyvalence. Pour le recruter, il faudra mettre au moins 45 M€ sur la table. Mais ce montant risque de grimper puisque les Peacocks ne sont pas vendeurs pour le moment.

Le Bayern Munich est très intéressé par un grand espoir italien

Ça fait très très longtemps qu’on n’a pas vu un Italien porter le maillot bavarois. Le dernier, c’était Luca Toni, il y a presque 12 ans… Et ça va peut-être changer avec un certain Giorgio Scalvini. Formé à l’Atalanta, le jeune défenseur de 19 ans s’est frayé une place dans le onze bergamasque. Le Bayern Munich devra casser sa tirelire pour s’offrir le Transalpin, lié à l’écurie italienne jusqu’en 2027 et dont la valeur marchande est estimée autour de 40 M€. Pour la bande à Thomas Tuchel, ce ne sera pas une mince affaire car le pensionnaire de Serie A n’est pas vendeur.

Les exclus FM du jour

Sékou Mara, en manque de temps de jeu avec Southampton, pourrait se relancer en Ligue 1. Selon nos informations, le LOSC est venu aux renseignements pour un prêt avec option d’achat. L’OM garde aussi un œil attentif sur la situation du joueur. Il faut rappeler que le nom de Sekou Mara avait déjà été évoqué l’hiver dernier sur la Canebière. Paraphant un contrat avec le FC Urartu en première division arménienne, Yaya Sanogo s’est complètement relancé depuis janvier dernier. Vainqueur du championnat et de la Coupe d’Arménie, l’ancien joueur d’Auxerre, Arsenal et de Toulouse dispose de plusieurs options pour son avenir. Des clubs saoudiens, chinois et qatariens le suivent de près. Des écuries anglaises sont également intéressées. Le Maroc va encore exporter l’un de ses jeunes talents en Europe. Âgé de 22 ans, Mohamed Souboul pourrait bien faire ses valises prochainement. Le joueur formé au Raja Casablanca est pisté par un club de Ligue 2, par Empoli et par le FC Zurich. Un accord est même proche d’être trouvé avec l’un de ses clubs selon nos informations. Son contrat prend fin cet été.