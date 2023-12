Sékou Mara dans le viseur du LOSC et de l’OM

À un peu plus de trois semaines du début du mercato hivernal, les clubs français sont à la recherche de joueurs à fort potentiel, mais qui ont des difficultés dans leur club actuel. Leur objectif est de récupérer à moindre coût, souvent dans le cadre d’un prêt avec option d’achat un joueur susceptible de leur apporter un vrai plus ou simplement de renforcer un effectif. L’OM, l’OL, le LOSC et plus généralement un bon tiers de la Ligue 1 devraient utiliser cette méthode courante sur le marché des transferts de janvier, considéré comme un marché d’appoint.

Dans cette catégorie figure en bonne position Sekou Mara. Révélation de la deuxième partie de saison 2022 avec notamment 6 buts dans les 7 derniers matches de Ligue 1 avec Bordeaux puis 5 buts en 5 matches au tournoi Maurice Revello avec l’Équipe de France U20, le natif de Paris était transféré à Southampton contre 13 M€. Une somme qui avait notamment permis à l’époque de sauver les Girondins d’une rétrogradation administrative en N1 qui les aurait poussés sans doute vers la liquidation. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’ancien international espoir tricolore aujourd’hui âgé de 21 ans.

Après une saison difficile dans un club à la dérive qui n’a pas pu échapper à la relégation en Championship, Sekou Mara n’a pas été souvent titulaire (seulement 4 fois pour un total de 30 apparitions). Niveau performances, quelques coups d’éclat, notamment face à Manchester City où il a marqué deux fois, une fois en Premier League et une autre fois en Coupe de la Ligue. L’hiver dernier quelques portes de sortie s’étaient ouvertes pour Sekou Mara mais n’avaient pu se concrétiser. En toute fin de mercato dernier, l’attaquant des Saints a été proche de s’engager avec le Werder Brême en vain.

Ouvert à un retour en Ligue 1

Cet hiver sera sans doute la bonne d’autant que ni Southampton ni l’attaquant tricolore ne peuvent se permettre de se contenter de miettes en Championship, lui qui ambitionne de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 sous les ordres de Thierry Henry, et qui a d’ailleurs marqué face à la Slovénie en septembre dernier lors du carton des Bleuets 4-0. Et le profil de l’ancien Bordelais séduit pas mal en Ligue 1. Selon nos informations, le LOSC, qui cherche ardemment un attaquant pour suppléer un Jonathan David bien seul à la pointe de l’attaque a pris des renseignements pour un prêt avec option d’achat. L’OM, qui voit se réveiller la doublette offensive Aubameyang-Vitinha, garde un œil attentif sur la situation du joueur. Il faut rappeler que le nom de Sekou Mara avait déjà été évoqué l’hiver dernier sur la Canebière.

Du côté du joueur, il y a bien évidemment une vraie volonté de retrouver du temps de jeu, un coach qui lui fera confiance et qui lui permettra de retrouver les sensations qui étaient les siennes il y a encore de cela 18 mois. Si Sekou Mara n’est pas contre un retour en Ligue 1, il est également suivi par plusieurs clubs de Bundesliga. Un championnat taillé pour les attaquants et au sein duquel il pourra se montrer bien plus à son avantage qu’en Premier League… À suivre.