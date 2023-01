L’OM a contacté Southampton pour Sekou Mara !

Révélation de la saison passée à Bordeaux et du festival international U20 de Toulon avec l’Équipe de France où il avait scoré à 5 reprises, permettant aux Bleuets de remporter le titre, Sekou Mara avait rejoint Southampton pour apporter de l’argent frais à Bordeaux et découvrir en même temps la Premier League. Après six mois d’adaptation de l’autre côté de la Manche, le natif de Paris monte en puissance avec les Saints.

La preuve avec ce but superbe inscrit en Carabao Cup face à Manchester City le 11 janvier dernier. Avec déjà 20 matches disputés toutes compétitions confondues, le bilan est plus que correcte et la direction de l’actuel dernier de Premier League commence lui faire de plus en plus confiance.

Southampton ne veut pas laisser filer Sekou Mara

Les Saints auront d’ailleurs bien besoin de toutes leurs forces vives pour assurer l’opération maintien. Et Sekou Mara fait partie des plans du nouveau coach de Southampton Nathan Jones pour y parvenir. Un coup dur pour certains clubs de Ligue 1 qui avaient fait de l’ancien Girondin une piste possible en prêt cet hiver. Si Strasbourg et Lorient ont approché le joueur, un nouveau club et non des moindres vient de se faire recaler avec le club anglais.

Selon nos informations, il s’agit de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui cherche activement un numéro 9 depuis les échecs Terem Moffi et Vitinha, avait pensé à Sekou Mara comme possible renfort offensif dans le cadre d’un prêt. Mais pour Southampton, impossible d’envisager le départ de son numéro 18, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Saints. Une nouvelle piste tombe donc à l’eau pour Pablo Longoria et Javier Ribalta, nul doute que les deux hommes forts du mercato marseillais ont déjà une nouvelle piste à creuser. En même temps, le temps presse puisque dans 26 heures, il sera trop tard.