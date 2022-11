Coupe du monde 2022 : la liste des 26 Polonais

Alors que les listes des sélections qualifiées à la Coupe du Monde continuent de tomber, c'est désormais au tour de celle de la Pologne de dévoiler l'identité des 26 joueurs qui s'envoleront pour le Qatar dans quelques jours.

On y retrouve notamment la star du FC Barcelone, Robert Lewandowski, ainsi que des noms bien connus du championnat de France tels qu'Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki ou encore Przemyslaw Frankowski. La Pologne affrontera le Mexique, l'Arabie Saoudite et l'Argentine dans le groupe C.