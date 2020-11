FC Barcelone : Sergiño Dest raconte sa folle ascension

Malgré la rude concurrence du Bayern Munich cet été, le FC Barcelone a enrôlé pour près de 21 M€ l’ancien latéral droit de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest (20 ans). Ce dernier qui avait clamé haut et fort son intention de rejoindre les Culés, s’est exprimé pour la première fois depuis son arrivée en terres catalanes au micro d’ESPN alors qu’il s’apprête à disputer des matches contre le Pays de Galles et le Panama, avec les États-Unis. Malgré son jeune âge et son manque d’expérience, le natif d’Almere semble avoir conquis un bon nombre d’observateurs, et impressionne d’autant plus par sa maturité. Et lorsqu’il tente d’expliquer cette intégration réussie, le joueur formé à l’Ajax estime que tout était réuni pour qu’il s’adapte rapidement au club, à la ville, ou encore aux exigences de la Liga.

«C'était incroyable, mon rêve est devenu réalité! Je joue pour Barcelone en ce moment. J'ai fait de très bons débuts, je pense, contre Séville, je pensais avoir bien joué dans ce match. A part ça, nous avons perdu le Clasico, mais pour moi, ça ne fait que commencer, j'espère que je pourrai réaliser des choses merveilleuses avec ce beau club et me développer du mieux que je peux. Bien sûr, vous devez trouver votre place dans l'équipe et jouer, c’est pourquoi au début je veux jouer un peu simple, obtenir ma place, obtenir ma chimie avec l'équipe et ensuite grandir de plus en plus dans l'équipe. Koeman m'a donné sa confiance, et maintenant c'est à moi de le lui rendre. La Liga est une ligue difficile. C'est une excellente ligue à jouer pour moi personnellement. Parce que nous jouons beaucoup de bons matchs, je dois être concentré à chaque match» a ainsi évoqué celui qui fait désormais partie d'une génération très prometteuse au Barça, aux côtés de Pedri et Fati.