Mercato : la situation est critique en Liga !

Cet été, les clubs de Liga ont enregistré, au total, 90 recrues. Mais si la Liga commençait ce soir, il n’y aurait que 39 de ces 90 joueurs qui pourraient jouer avec leur nouveau club ! Plus de la moitié des joueurs ayant débarqué dans une nouvelle écurie espagnole devrait ainsi assister à la rencontre de leur nouvel employeur depuis les tribunes. Et pour cause, 51 joueurs n’ont pas encore été inscrits par les clubs auprès de la Liga. La faute à ce fair-play financier très strict imposé par le championnat espagnol - avec une masse salariale encadrée - qui exige aux clubs d’avoir un équilibre financier parfait pour pouvoir enregistrer les contrats des nouveaux joueurs.

Un problème d’argent ? Pas forcément. Du moins, pas dans la plupart des cas. « Recruter, c’est facile, ce qui est difficile c’est d’inscrire les joueurs », indique un directeur sportif de Liga au journal Marca. Concrètement, ce n’est pas forcément un problème de liquidité, mais un problème d’équilibre : les clubs ne peuvent pas dépenser plus de ce qu’ils gagnent. C’est à dire que même s’ils ont de grosses sommes à disposition sur leurs comptes, ils doivent tout de même rester dans une balance revenus-dépenses positive.

Des stars concernées

Parmi les joueurs concernés par ce problème, on retrouve notamment les 3 recrues du FC Barcelone : Oriol Romeu, İlkay Gündoğan et Íñigo Martínez. Les Catalans, qui n’ont que 13 joueurs à disposition pour le début du championnat actuellement, ne sont cependant pas les seuls concernés. Le Betis ne peut par exemple toujours pas enregistrer ses recrues comme Marc Roca, Hector Bellerin ou Isco, alors que la Real Sociedad, qui est pourtant un modèle de gestion, ne peut pas encore inscrire André Silva auprès de la Liga.

Parmi les bons élèves, on retrouve le Real Madrid ou Villarreal, qui ont pu inscrire tous leurs nouveaux visages. Mais cette situation est forcément inquiétante, et tout indique que beaucoup de clubs vont devoir se passer de leurs recrues pour cette première journée de Liga. En Espagne, ces mesures suscitent des critiques assez féroces envers Javier Tebas même si, d’autres estiment que sur le moyen terme, cette politique d’austérité financière volontaire sera payante sur le moyen terme…