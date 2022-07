Le Barça confirme avoir fait une offre pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Ce jeudi, le FC Barcelone a présenté Andreas Christensen à la presse. Présent à ses côtés, le président Joan Laporta n'a pas pu échapper aux questions concernant le mercato des Culés. Concernant Robert Lewandowski, la priorité de Xavi en attaque, le patron blaugrana a fait le point et a répondu d'ailleurs au sujet d'une rumeur parue hier, indiquant que le Bayern Munich veut 50 millions d'euros cet été car il pense que le Barça va disparaître d'ici deux ou trois ans.

«Je ne crois pas à ces déclarations . Elles viennent d'une conversation et c'était une blague. Cela ne vient pas du Bayern Munich. Le Barça va avoir 125 ans et il y a peu de clubs qui ont une histoire comme la nôtre. Nous respectons le Bayern. Vous savez que nous avons fait une offre pour lui (40 millions d'euros pour Lewandowski, ndlr) et nous attendons une réponse. Voyons si c'est positif. Nous apprécions l'effort du joueur». Le président a ensuite évoqué les difficultés rencontrées par son club pour recruter. «Je pense que la crédibilité du club est revenue, mais les opérations ont un degré de difficulté supplémentaire en raison de la situation économique héritée. Nous sommes dans un processus d'équité positive et nous investirons pour rendre l'équipe plus compétitive. Il y a ceux qui veulent nous maintenir dans la difficulté économique maximale, mais cela s'améliore. Je pense que lorsque nous ferons un investissement, ils le verront.» Il n'y a plus qu'à attendre alors...