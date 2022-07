Qui est Pablo Torre, la nouvelle pépite du FC Barcelone ?

Si le FC Barcelone et le Real Madrid sont engagés dans un duel à distance pour savoir qui réussira à attirer l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, les Catalans ont déjà gagné une petite bataille en concluant le transfert du milieu de terrain espagnol Pablo Torre en provenance du Racing Santander. Le joueur de 18 ans était également dans le viseur de la Maison Blanche, mais c'est finalement le Barça qui a annoncé l'arrivée du natif de Soto de la Marina contre un chèque de 5 millions d'euros, assorti de variables pouvant faire monter le transfert jusqu'à 20 M€. Il vient de signer un contrat valable jusqu'en 2026 avec une clause libératoire de 100 M€ et fera ses débuts en Catalogne dès l'été prochain avec le Barça B.

Et si Pablo Torre a commence à se faire un nom de l'autre côté des Pyrénées, il reste peu connu dans l'Hexagone, et pour cause : l'international U19 (6 sélections, 3 buts) est un pur produit du centre de formation du Racing Santander, actuel leader du groupe 1 de la Primera División RFEF (D3 espagnole). Le Montañes a ensuite décidé de poursuivre son aventure dans la ville côtière au nord du pays. Avec quelques rencontres disputées avec la réserve, celui qui n'a que 17 ans à l'époque intègre le groupe professionnel dès la saison 2020/2021, avec qui il réussit à monter en troisième division. C'est sur cet échelon qu'il va s'imposer en tant que cadre des Racinguistas, puisqu'il est actuellement le meilleur buteur (7) et passeur (5) de sa formation, qui reste sur onze matches sans la moindre défaite jusque là.

Objectif : ne pas brûler les étapes

Malgré ses difficultés de recrutement, le FC Barcelone a su aller chercher un espoir flamboyant des divisions inférieures, comme cela était le cas avec Pedri, recruté pour environ 6 millions d'euros de l'UD Las Palmas, pensionnaire de LaLiga SmartBank à l'été 2019. Mais contrairement à l'international aux 12 sélections avec la Roja, Pablo Torre fera d'abord ses griffes avec le Barça B sous les ordres du double champion d'Europe sous le maillot blaugrana Rafael Marquez (2006 et 2009). Un choix important de Joan Laporta, qui voulait un ancien de la maison pour faire grandir la jeunesse prometteuse de la Masia en troisième division. Dès l'annonce de son arrivée, Xavi Hernandez n'a pas tari d'éloges la première recrue du mercato estival, dont l'arrivée a été confirmée à la mi-juin.

«Nous l'avons suivi, nous l'avons vu, a déclaré le technicien catalan en conférence de presse en mars dernier. Pour moi, c'est un talent, c'est un talent naturel. Il peut jouer aussi bien à l'intérieur qu'à l'aile, il a une très bonne maîtrise de ses deux jambes. Il a un très bon jeu intérieur, dernière passe. C'est aussi un buteur. Sur les coups de pied arrêtés, il est très bon. Tirer des fautes, les mettre dedans. C'est un talent naturel. Il est très jeune, 18 ans. Il a la capacité de jouer pendant des années au Barça. Cela dépend de lui, de sa mentalité, de son attitude. Mais allez, je pense que c'est un très bon profil. Un garçon très humble, issu d'une famille de footballeurs. Son père est Esteban Torre, qui avait joué au Racing. Je pense que c'est une grande signature, pour le présent et l'avenir.»

Pedri, Gavi et maintenant Pablo ?

Pour parler de ses qualités, Pablo Torre se distingue par des qualités de vision de jeu et d'aisance technique balle au pied, lui ayant permis de se hisser au statut de leader technique des Santanderinos et ainsi permettre à son club formateur de retrouver l'antichambre du football espagnol grâce à un sacre en D3. Capable de répéter les efforts pour offrir des solutions de passes à ses coéquipiers, son manque d'endurance pourrait lui porter préjudice, surtout quand on connaît les exigences du jeu proposé par Xavi. Mais on connaît la confiance donnée par ce dernier à la jeunesse pour préparer l'avenir de la formation barcelonaise, qui garde quelques cadres expérimentés (Busquets, Piqué, Alba...).

Des atouts qui pourraient enfin permettre à la réserve catalane de prétendre à une meilleure place que le ventre mou (9e la saison passée). Sauf si le jeune milieu de 18 ans gagne le respect de l'entraîneur au cours de la saison, qui pourrait ensuite le promouvoir en équipe première et pourquoi pas bousculer la hiérarchie. Pour cela, il faudra jouer des coudes avec ses compatriotes Pedri, Gavi ou encore Sergio Busquets, qu'il côtoiera dès ce lundi avant la tournée aux Etats-Unis, où le FCB affrontera notamment la Juventus Turin et le Real Madrid. Deux grosses affiches, amicales certes, mais qui permettront au joyau de briller le plus tôt possible et espérer jouer un rôle dans la saison 2022/2023 du club quintuple vainqueur de la Ligue des Champions...