Barça-Osasuna annulé pour cas de force majeure

C’est une information qui est tombée sans qu’on s’y attende. Ce samedi soir, à 21h, le FC Barcelone devait affronter Osasuna pour le compte de la 27e journée de Liga. Une rencontre attendue et importante dans la course au titre pour les Blaugranas. Mais il y a quelques minutes, la presse espagnole a annoncé que la rencontre ne se jouera pas. En effet, selon les informations de Jijantes, le président Joan Laporta s’est rendu dans le vestiaire du Barça pour annoncer aux joueurs que le match ne se jouera pas pour cause de "force majeure".

Dans la foulée, la SER confirmait cette information et donnait quelques informations supplémentaires. Une personne proche du vestiaire barcelonais est décédée ces dernières heures et les joueurs ont demandé la suspension de la rencontre. Une demande de dernière minute de la part du club catalan. Selon les informations du diffuseur DAZN, présent sur place, ce décès concernait un membre du staff médical du FC Barcelone.

Le médecin de l’équipe première est décédé

Une information confirmée il y a quelques minutes par le FC Barcelone qui a donc publié un communiqué pour prévenir du report du match. «Le FC Barcelone est profondément attristé d’annoncer le décès du médecin de la première équipe Carles Miñarro Garcia ce soir. Pour cette raison, le match entre le FC Barcelone et le CA Osasuna a été reporté à une date ultérieure. Le conseil d’administration du FC Barcelone et tout le personnel présentent nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile», peut-on lire dans le communiqué.

Une terrible nouvelle qui touche évidemment directement les joueurs du Barça. Carles Miñarro Garcia était dans le staff médical du Barça depuis 2017. La Ligue espagnole a donc accepté, devant les circonstances, de reporter la rencontre tout comme le club d’Osasuna qui ne s’est pas opposé à la demande du club barcelonais. En ce jour triste, nous adressons nos pensées les plus sincères aux proches de Carles Miñarro Garcia.