Nice : Andy Delort pense toujours à l'Algérie

Invité dans l’émission de radio Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, l’attaquant de l’OGC Nice Andy Delort s’est exprimé sur son avenir avec la sélection algérienne après les déclarations il y a quelques semaines du sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi.

« Cela m'a fait énormément de mal sur le moment. Sur tout ce qui a été dit. J'ai toujours respecté et respecterais toujours la sélection et les Algériens. C'était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice, maintenant on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent. Non bien sûr, je n'ai pas fait une croix sur la sélection ! » a déclaré l’attaquant de 30 ans qui a disputé 11 matchs avec l'Algérie.