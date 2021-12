Ligue 1 : l'équipe type de la mi-saison

La suite après cette publicité

La Ligue 1 a vécu sa dernière soirée en 2021 hier à l'occasion de la 19e journée. Nous voilà à la mi-saison et l'heure est au bilan de cette première partie de championnat avec un onze décidé par la démocratique rédaction de Foot Mercato. Nous avons demandé à chacun de ses membres qui ont bien voulu participer une équipe type établie sur leur simple jugement, sans aucune liste prédéfinie de joueurs par poste et dans le système de leur choix. «En mode freestyle» synthétisait l'un des assesseurs. Au dépouillement, nous sommes parvenus à recueillir 16 votes pour autant d'équipes différentes. Aucune d'entre elles n'est identique en revanche, huit joueurs ont été particulièrement sollicités, dont Marquinhos et Mbappé, les deux seuls à être unanimement plébiscités. Voici les résultats, en 4-3-3, système appelé 8 fois dans les urnes.

C'est Pau Lopez qui prend place dans les buts. Il a obtenu 6 voix à un poste où personne n'a véritablement crevé l'écran en cette première moitié de saison. Le gardien de l'OM devance ses homologues de l'OL (Anthony Lopes) et de Nice (Walter Benitez), trois voix chacun. Appelé par 13 des 16 votants, Jonathan Clauss a surclassé la concurrence au poste de latéral droit, et non pas de piston droit, là où il a pourtant l'habitude d'évoluer au RC Lens. À gauche, c'est une tout autre situation. Personne n'est convaincu mais avec 4 bulletins, le Monégasque Caio Henrique l'emporte d'une courte tête aux dépens du Lensois Przemysław Frankowski, du Rennais Adrien Truffert, ou encore du Niçois Melvin Bard, tous à égalité avec 2 voix.

Mbappé et Marquinhos en chefs de file

En défense centrale, le débat n'a pas fait rage. Comme cité plus haut, Marquinhos a reçu un plein soutien, 100% des votes ! Un plébiscite à faire pâlir les plus grands tyrans mais qui récompense le début du saison du capitaine parisien. Il évolue dans l'axe gauche de cette charnière, là où il a naturellement été placé. Une fois n'est pas coutume, le Brésilien fait association avec un Marseillais en la personne de William Saliba, aligné dans l'axe droit. Appelé 10 fois, il bat largement le joueur du Stade Rennais, Nayef Aguerd, 5 fois cité à l'heure du dépouillement.

Place à un milieu de terrain à trois éléments. Dans ce secteur de jeu, 4 candidatures sont allées très loin dans cette campagne et forcément, il y a eu un malheureux. Teji Savanier est passé tout près d'intégrer notre équipe type mais avec ses 7 voix, il doit se résoudre à laisser la place. En pointe basse, on retrouve donc Seko Fofana, l'homme à tout faire des Sang-et-Or, nommé pas moins de 12 fois dans les urnes. À sa droite, un petit cran plus haut, Lucas Paqueta a recueilli 8 voix, soit une petite de plus que le métronome montpelliérain. Le Brésilien de l'OL a eu chaud mais sa fabuleuse période du début d'automne a fini par convaincre. Enfin, c'est Dimitri Payet qui complètement cet entrejeu en prenant placé à la gauche de ce triangle. 11 membres de notre rédaction ont attribué un bulletin au capitaine de l'OM.

Devant, c'est comme en défense centrale, il n'y avait pas matière à tailler le bout de gras. Comme son coéquipier Marquinhos, Kylian Mbappé a réalisé un sans faute en recevant 100% des suffrages. Il est aligné sur le côté gauche dans une attaque à l'accent complètement francophone puisqu'il fait équipe avec Jonathan David. Le Canadien de Lille a lui aussi (presque) convaincu tout le monde, en témoignent ses 15 voix sorties de la boîte. À droite, notre rédaction a accordé une très belle confiance à Gaëtan Laborde (10 voix), excellent avec le Stade Rennais depuis le mois d'août. Là où ces trois attaquants font très fort, c'est qu'ils ont effacé la concurrence. Quasiment aucun autre joueur en dehors du trio élu n'a été sollicité. Seules des compositions à deux attaquants éliminaient l'un d'eux.