Mercato OL : six clubs viennent aux nouvelles pour Sinaly Diomandé

Alors que l’on ne l’attendait pas forcément, il s’est imposé dans la défense centrale à trois des Gones aux côtés de Dejan Lovren et Castello Lukeba. Auteur de 28 matches toutes compétitions confondues avec les Gones cette saison, Sinaly Diomandé réalise une saison plus que correcte pour sa troisième année au sein du groupe professionnel de l’OL. Mieux, l’international ivoirien (9 sélections) compte 26 titularisations et semble s’être créé une place de choix dans l’esprit de Laurent Blanc qui lui a fait beaucoup confiance depuis son arrivée à l’automne dernier.

Sous contrat jusqu’en 2025 entre Saône et Rhône, le défenseur de 22 ans est en pleine réflexion sur son avenir. Même s’il n’a pas spécialement envie de partir, le natif de Yopougon pourrait être menacé. En effet, l’arrivée de John Textor ayant quelque peu chamboulé les perspectives du futur mercato estival, plusieurs départs ne sont pas à exclure cet été du côté du Groupama Stadium. A deux ans de la fin de son contrat et sachant qu’il dispose d’une cote intéressante, Sinaly Diomandé pourrait être l’un des joueurs sacrifiés lors de la prochaine fenêtre de transferts, à l’instar de Castello Lukeba ou de Rayan Cherki. D’autant plus que les dirigeants lyonnais devront montrer patte blanche lors de leur prochaine entrevue avec la DNCG.

Des clubs allemands, espagnols et italiens tâtent le terrain

De plus, sa belle saison a semble-t-il dépassé les frontières de l’Hexagone. En effet, d’après nos informations, pas moins de six clubs sont venus aux renseignements pour l’enrôler cet été. Il s’agit du Borussia MÖnchengladbach, l’Eintracht Francfort, Getafe, le Rayo Vallecano, Bologne et Sassuolo. Venues aux nouvelles, ces formations ont des besoins pour leur arrière-garde et les différences d’ambitions entre les différents projets pourraient avoir son importance si le défenseur venait à devoir faire un choix entre ses équipes. Même si les deux clubs outre-Rhin présentent deux projets européens à court terme, il est difficile d’en dire autant pour les formations espagnoles et italiennes qui stagnent en milieu de tableau dans leurs championnats respectifs.

Pour l’heure, aucune offre n’a été officiellement formulée, mais l’intérêt de ces équipes est sérieux et pourrait s’intensifier dans les prochaines semaines. Reste à savoir si le défenseur tient vraiment à aller exporter ses talents vers d’autres terres ou si ses dirigeants venaient à lui proposer une prolongation de contrat dans les prochains mois. Une chose est sûre, il faudra surveiller l’été de Sinaly Diomandé et pour le moment, rien n’est sûr et tout reste possible. Tout dépendra de l’OL, mais également de savoir jusqu’où seront prêts à aller les six clubs qui sont sur ses traces, car une belle offre pourrait faire réfléchir le board lyonnais.