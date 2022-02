OL : Jean-Michel Aulas doute de la prolongation de Jason Denayer

L'avenir de Jason Denayer est toujours aussi flou. Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2022, le défenseur central belge n'a toujours pas donné de signe de sa prolongation depuis septembre, et ce malgré l'intérêt de clubs étrangers lors du dernier mercato estival. Son président Jean-Michel Aulas a tenu à faire un point sur la situation durant la conférence de présentation de sa dernière recrue de la section féminine, Lindsay Horan.

La suite après cette publicité

«La balle est dans son camp, a lancé le dirigeant lyonnais. Vincent (Ponsot) a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j'ai échangé avec Jason. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation (blessure à la cheville à Bordeaux le 5 décembre dernier, ndlr). On a encore des chances de pouvoir le prolonger. Comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes.»