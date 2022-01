Chelsea : le drôle d'aveu de Timo Werner

La suite après cette publicité

Timo Werner est arrivé à Chelsea durant l'été 2020 contre 53 millions d'euros, en provenance du RB Leipzig, avec qui il venait de disputer la saison de sa vie (34 buts et 13 passes décisives en 45 matchs). Il était donc attendu à Chelsea comme le nouveau serial buteur du club. Cependant il n'a pas réellement répondu aux attentes, ne marquant que 18 buts en 71 rencontres (et 17 passes déc.) mais se faisant surtout remarquer pour ses innombrables manqués tous plus hallucinants les uns que les autres.

Dans un entretien accordé à Skysports, celui qui a raté 18 occasions franches la saison dernière en championnat, est revenu sur le soutien qu'il reçoit de la part des supporters : «parfois je ne comprends pas pourquoi ils me supportent autant, alors que je suis un attaquant qui veut marquer mais qui ratent des occasions.». L'allemand est bien conscient de la chance qu'il a de ne pas être huer après tant d'erreurs et cela lui donne la motivation pour toujours tout donner sous le maillot Blues : «c'est tellement amusant de jouer devant les fans de Chelsea quand ils me soutiennent comme ils le font, cela me rend plus fort quand je rate des occasions ou que je traverse des moments difficiles. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match, à 100%, pour que l'équipe soit heureuse.»