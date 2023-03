LOSC-OL : la grande déception du triple buteur Jonathan David

La suite après cette publicité

Malgré une performance exceptionnelle ce vendredi soir face à Lyon (triplé), Jonathan David n’a pas pu offrir à Lille le succès (3-3). Rejoints dans les dernières minutes par les Gones, alors qu’ils menaient 3-1, les Dogues ont manqué une belle occasion de prendre les trois points. Une fin de match qui a déçu le buteur canadien, frustré après la rencontre que son équipe n’ait pas empoché la victoire face à l’OL.

« On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles, mais dans les 10 dernières minutes on perd le match, c’est très décevant. Franchement, c’est dur à expliquer, même moi je n’ai pas la réponse, c’est vrai que ce n’est pas la première fois. On en parle à l’entraînement. Mais après, je ne sais pas quoi dire. Si ça continue comme ça, on va avoir des regrets. Si on maîtrise mieux les matchs, on a peut-être 6 ou 7 points de plus et le classement serait très différent. »

À lire

Ligue 1 : incroyable match nul entre Lille et Lyon