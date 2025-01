Antoine Griezmann est désigné coupable en Espagne, Pep Guardiola déclare sa flamme à Erling Haaland

Grizou ciblé en Espagne

Le leader est à terre. L’Atlético de Madrid s’est incliné 1-0 hier après-midi sur la pelouse de Leganes. Une première après 15 victoires de suite. Ce revers est difficile à avaler pour les Colchoneros qui laissent l’opportunité au Real de reprendre la tête. C’est Antoine Griezmann qui est pointé du doigt puisque c’est lui qui a manqué le pénalty de l’égalisation à la dernière minute, un loupé qui pourrait coûter cher en fin de saison. Griezmann est le méchant titre même le journal Marca qui n’est pas tendre avec la star madrilène. Il faut dire que Grizi ne brille pas quand il s’agit de l’exercice des penaltys. Son bilan est assez médiocre, avec un 14e raté en carrière sur ses 39 coups de pied de réparation (seulement 25 pénaltys transformés, soit 64% de réussite).

Guardiola encense Haaland

Cet après-midi Manchester City se déplace à Ipswich, le dernier match avant un nouveau Manchester City. Pep Guardiola a poussé sa direction à recruter et c’est chose faite. Khusanov et Marmoush vont s’engager, sans oublier Vitor Reis et Andrea Cambiaso qui pourraient aussi débarquer. Pep Guardiola en a aussi profité pour flatter Erling Haaland. Le Norvégien vient de prolonger jusqu’en 2034 et selon son entraîneur, il sera toujours l’attaquant numéro 1 à City. Un message fort sachant qu’Omar Marmoush est tout proche de s’engager avec les Skyblues. Peu importe le statut, la concurrence, Guardiola a son buteur favori et c’est Haaland. La très bonne relation entre les deux a joué un rôle crucial dans la prolongation du buteur. Un amour réciproque, le Norvégien a bien conscience de la chance d’être entraîné par le catalan : « Il est le meilleur, et aussi le plus travailleur. Ses exigences me poussent à donner le meilleur de moi-même. »

Cherki cité à Naples

En Serie A hier, c’est Naples qui a fait le très gros coup. Les hommes d’Antonio Conte sont allés s’imposer 3-2 sur la pelouse de l’Atalanta Bergame dans ce choc du très haut de tableau. Un succès qui permet aux Napolitains de mettre leurs adversaires du soir à 7 points, en attendant le match de l’Inter. Côté mercato, Naples doit toujours remplacer Kvara, la piste Alejandro Garnacho est plus que jamais d’actualité mais la proposition de Naples est encore trop basse précise le Corriere dello Sport. On entre dans une semaine décisive, reste à savoir si Naples sera prêt à augmenter son offre. Sinon, le nom de Rayan Cherki a été proposé à en croire les informations de Relevo.