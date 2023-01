Tottenham - Aston Villa : retrouvailles glaciales entre Hugo Lloris et Emiliano Martinez

Deux semaines jour pour jour après la finale de la Coupe du Monde remportée par l’Argentine face à la France, les deux gardiens titulaires s’affrontaient lors d’un match de Premier League. Présent cet après-midi dans le but des Spurs de Tottenham, Hugo Lloris n’a pour le moment pas l’occasion de croiser le fer avec son meilleur ennemi et héros de l’Albiceleste lors de la séance de tirs au but décisive, puisque Emiliano Martinez est lui sur le banc des remplaçants. Robin Olsen lui étant préféré dans la cage d’Aston Villa, par Unai Emery.

Toujours est-il que les deux portiers se sont croisés dans les travées du Tottenham Hotspur Stadium, juste avant que les deux équipes ne pénètrent sur la pelouse. Les caméras de Canal + ont capté ce bref moment, où l’on voit le gardien argentin tendre le poing vers son homologue français, qui sans esquisser un sourire, mais avec un clin d’œil de circonstance, a répondu à son appel. Reste à savoir si, en cas de succès des Villans en terres londoniennes, «El Dibu» Martinez mimera un acte sexuel avec son gant. Réponse dans un peu moins de 90 minutes.

