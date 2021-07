Copa América : Emiliano Martinez désigné meilleur gardien

Titulaire dans le but de l'Argentine, sacrée championne d'Amérique du Sud pour la première fois depuis 28 ans, Emiliano Martinez est resté infranchissable lors de la finale disputée face au Brésil (1-0). Le portier de 28 ans originaire de Mar del Plata et propriété d'Aston Villa conclut la compétition avec 4 clean sheet et seulement 3 buts encaissés en sept matches.

Auteur d'une prestation étincelante face à la Colombie en demi-finale, lors d'une séance de tirs au but au cours de laquelle il a repoussé les tentatives de Davinson Sanchez, Yerry Mina et Erwin Cardona, il a logiquement été désigné gardien de but du tournoi. Une prouesse pour un portier révélé sur le tard, qui a fêté sa première sélection le 7 juin dernier.