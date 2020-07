Le FC Barcelone prêt à tout pour se débarrasser d'Ivan Rakitic

« Il y a 10 ou 15 jours, j'ai parlé avec le club et la conclusion c'est que je n'ai rien à dire parce que je suis sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, et c'est là où je veux être et où je veux jouer. En plus, ma femme et mes filles sont bien dans la ville. Il n'y a aucune raison de penser à autre chose. Je m'entraîne bien et je suis certain que Rakitic sera à Barcelone plus de temps encore ». En juin dernier, Ivan Rakitic (23 ans) effectuait une petite mise au point sur son avenir dans les médias croates.

Le vice-champion du monde 2018 qui se sait indésirable au FC Barcelone, ne compte pas faciliter la tâche à ses dirigeants. Si la rupture est consommée depuis longtemps entre les deux parties, le joueur s'évertue à contrecarrer les plans de sa direction qui rêve d'un départ de son milieu cet été. Le principal protagoniste n'occulte pas également que le Barça a besoin de liquidités pour rééquilibrer ses comptes. Homme de convictions, l'international croate ne lâchera rien sur sa situation personnelle.

Le Barça prêt à brader Rakitic cet été

En parallèle, les dirigeants catalans se heurtent à une cruelle réalité : les clubs hésitent à casser leur tirelire pour accueillir un joueur de 32 ans. Conscient de ce constat implacable, le Barça aurait revu sa stratégie sur le sujet. Ce dimanche, Sport révèle ainsi que les Blaugranas seraient prêts à baisser l'indemnité de transfert d'Ivan Rakitic pour faciliter son départ cet été. Un geste fort qui matérialise encore un peu plus la volonté catalane de se délester d'un élément qui percevrait 7,8 millions d'euros annuels.

Auteur d'une réalisation et trois passes décisives en vingt-sept apparitions cette saison en Liga, Rakitic ne fermerait pas la porte à un retour au Séville FC. Le club andalou profitera-t-il d'un transfert à prix réduit pour s'engouffrer dans la brèche ? En attendant, les positions resteront figées au minimum jusqu'à mi-août si le FC Barcelone se faisait éliminer prématurément de la Ligue des champions par le Napoli. Mais Séville peut croire fermement au retour d'un des chouchous du Ramon Sanchez-Pizjuan. Reste à savoir désormais où le FC Barcelone placera le curseur pour faciliter une vente d'Ivan Rakitic...