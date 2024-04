PSG-Clermont : la déception de Neto Borges malgré le point du nul

À l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, Clermont est passé proche de créer l’exploit au Parc des Princes. Devant au score à la pause grâce à une réalisation de Keita, le CF63 a fini par être rejoint dans les derniers instants de la partie suite à l’égalisation de Gonçalo Ramos (1-1), ce samedi. Si l’essentiel a été assuré par le club auvergnat, à savoir éviter une nouvelle déconvenue en championnat, la frustration était tout de même présente au coup de sifflet final à l’image de Neto Borges.

«C’est frustrant. On a fait un bon match. Notre plan était de défendre et d’être bon en contre attaque. Ca a marché pendant longtemps. On connait la qualité de leurs joueurs, on savait qu’ils pouvaient marquer et ils l’ont fait. On a fait un grand match. Le résultat est juste, ils ont fait un bon match. Mais on est frustré. Ils ont marqué sur notre seule erreur. Chaque fois qu’on va sur le terrain, on veut faire le mieux. On aurait pu faire mieux. Les trois points étaient proches mais ils ont marqué à la fin. Ils ont des joueurs de haut niveau, il faut être concentré pendant 90 minutes, ils ont marqué à la fin. On va se concentrer sur le prochain match et on va essayer de se battre jusqu’à la fin», a exprimé le Brésilien au micro de Prime Video.