Aymeric Laporte dément ses propos sur l’Arabie saoudite au cours d’un live Tiktok

Aymeric Laporte monte au créneau. Dans un entretien accordé à AS ce samedi, l’international espagnol s’était dit «déçu» sur certains points depuis son arrivée en Arabie saoudite. En substance, le joueur avait pointé du doigt le manque de professionnalisme des dirigeants, jugeant qu’ils «prenaient tout à la légère». Si cette sortie a enflammé la presse européenne en ce samedi matin, l’ancien défenseur de Manchester City a tenté d’étouffer le feu sur Tiktok.

Au cours d’un live lancé sur son compte personnel, le joueur a démenti avoir tenu ces propos : «il n’y a rien. Faites attention à ce que vous lisez, vous écoutez… Parce que parfois on ne peut pas tout contrôler et ça donne ça. Je suis très heureux ici en Arabie saoudite, les personnes ici sont incroyables. Pour être honnête, ça a dépassé mes attentes», a-t-il confié, avant de démentir de nouveau via un tweet les propos lui étant assimilés.