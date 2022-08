West Ham : Thilo Kehrer explique son choix

La suite après cette publicité

C'était attendu, c'est désormais officiel. Thilo Kehrer est un joueur de West Ham. L'Allemand a signé pour quatre saison plus deux en option. Interrogé sur le site officiel des Hammers, l'ancien du PSG, qui portera le numéro 24, a expliqué son choix.

«Je suis très heureux de signer pour West Ham United. C'est la meilleure ligue du monde et je suis ravi de venir jouer en Premier League. J'ai parlé au manager et il m'a dit comment il me voyait m'intégrer au club. Mon plus grand objectif maintenant est d'entrer dans l'équipe, de m'intégrer au groupe et de prendre plaisir à jouer pour West Ham.» A lui de jouer !