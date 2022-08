Thilo Kehrer quitte le PSG et débarque à West Ham

La suite après cette publicité

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de faire un grand ménage. Plusieurs joueurs ont donc été invités à quitter la capitale française durant l'intersaison. Certains l'ont déjà fait à l'image de Georginio Wijnaldum. D'autres sont sur le point de suivre ses pas comme Ander Herrera, qui se rapproche de l'Athletic Bilbao, et Thilo Kehrer. Comme annoncé sur notre site le 8 août dernier, l'Allemand était sur la short-list de West Ham.

Une information confirmée dans la foulée en France, en Angleterre et en Allemagne. Courtisé également par le FC Séville, le défenseur de 25 ans étudiait sérieusement cette option. Toutefois, ses demandes salariales avaient un peu calmé les Hammers. En parallèle, les Anglais discutaient avec le Paris Saint-Germain, ouvert à un départ de son joueur en fin de contrat en 2023 contre un chèque de 20 millions d'euros.

Kehrer était la priorité des Hammers

Les discussions se sont étirées durant plusieurs jours et finalement, toutes les parties sont tombées d'accord puisque Kehrer rejoint officiellement West Ham dans le cadre d'un contrat de quatre ans, soit jusqu'en juin 2026. «West Ham United est ravi d'annoncer la signature du défenseur international allemand Thilo Kehrer. Le joueur polyvalent de 25 ans arrive en provenance du club champion de France, le Paris Saint-Germain, et signe un contrat de quatre ans avec une option de deux ans, West Ham ayant battu la concurrence acharnée d'autres grands clubs européens pour l'amener au stade de Londres».

Après quatre saisons dans l'Hexagone, l'international allemand, qui voulait retrouver une place de titulaire et du temps de jeu pour s'assurer une place en sélection pour le Mondial 2022, va découvrir le championnat d'Angleterre. Le polyvalent défenseur aura rapidement un rôle à jouer avec les Hammers, qui ont perdu Nayef Aguerd (blessure) et Issa Diop (transféré à Fulham) et qui ont été battus lors des deux premières journées. De son côté, Paris dégraisse et récupère 16 millions d'euros environ.