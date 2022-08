Mercato PSG : Thilo Kehrer et Abdou Diallo sur la short-list de West Ham

La suite après cette publicité

West Ham, club ami. Cet été, les Hammers ont déjà été lié au Paris Saint-Germain sur plusieurs dossiers. Prêté l'an dernier, Alphonse Areola, qui va être amené à prendre tout doucement la succession de Fabianski, a été recruté définitivement par les Londoniens. Le portier a donc quitté son club formateur. Ensuite, le club anglais et l'écurie française ont longtemps été en concurrence sur le dossier Gianluca Scamacca.

On pensait d'ailleurs que le buteur de Sassuolo n'échapperait pas aux champions de France. Mais finalement, avec l'arrivée de Hugo Ekitike dans la capitale, Scamacca a pris la direction de Londres contre un chèque de 36 M€. Mais l'histoire est loin d'être terminée entre les Hammers et les Parisiens en cet été 2022. En effet, les pensionnaires du stade Olympique de Londres sont intéressés par deux joueurs du PSG selon nos informations.

Diallo et Kehrer sont suivis par West Ham

Souhaitant encore un renfort en défense après la blessure de Nayef Aguerd recruté cet été et le départ imminent d'Issa Diop vers Fulham pour un peu plus de 20 millions d'euros comme révélé sur notre site, les Anglais ont dressé une liste de plusieurs joueurs où figurent Abdou Diallo (26 ans) et Thilo Kehrer nous a-t-on fait savoir. Deux profils polyvalents mais différents, puisque l'un est gaucher et l'autre droitier. Les recruteurs anglais apprécient d'ailleurs cette polyvalence.

Toutefois, l'affaire est loin d'être bouclée, d'autant qu'un seul défenseur arrivera (a priori) d'ici la fin du mercato. West Ham tente donc sa chance avec plusieurs joueurs dont les deux éléments qui ne seront pas retenus par Paris. Concernant Kehrer, qui est dans le viseur de Séville et dont le bail expire en 2023, son salaire poserait problème pour le moment. Abdou Diallo, qui a été lié à Naples et l'AC Milan cet été, n'est lui, pas contre quitter la capitale française. Pour lui, Paris compte récupérer entre 20 et 25 millions d'euros. Il reste à savoir si West Ham réussira à déloger l'un des deux joueurs. Ce qui rendrait service à leurs amis Parisiens.