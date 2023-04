Mexique : une rencontre reportée en raison… d’un volcan

Initialement programmée cette nuit, la rencontre du championnat de clôture mexicain entre le Puebla FC et le Club Tijuana, a été reportée à la nuit prochaine pour une raison assez inhabituelle. En effet, le volcan Popocatépetl, situé à une quarantaine de kilomètres de Puebla et considéré comme l’un des plus actifs du pays, a enregistré deux explosions la semaine dernière.

Jeudi, des pluies de cendres étaient encore observables dans le secteur, ce qui a poussé les instances mexicaines à déplacer cette rencontre. Entré en activité en 1994, ce volcan au nom presque imprononçable avait connu une impressionnante explosion en 2000, ce qui avait nécessité l’évacuation des populations environnantes à l’époque. En 1996 également, cinq alpinistes avaient été tués lors d’une explosion émise au sommet du volcan.

