L'OM ne poussera pas à tout prix Duje Caleta-Car vers la sortie

Après une saison 2020-2021 difficile, l'Olympique de Marseille avait promis un grand ménage cet été pendant le mercato. Le propriétaire du club Frank McCourt et son président Pablo Longoria avaient par exemple promis 11 recrues et 14 départs il y a plusieurs semaines. Et le club phocéen est clairement sur tous les fronts. Du côté des arrivées, tout roule puisque Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (BvB), Cengiz Ünder (AS Roma), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et Pau Lopez (AS Roma) sont déjà venus renforcer l'équipe, en attendant Luan Peres ou encore William Saliba.

Et justement, en parlant de la défense, les dirigeants olympiens ont pour objectif, en cas d'offre satisfaisante, de laisser partir Duje Caleta-Car pour récupérer quelques liquidités, et libérer de la masse salariale même si Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Kevin Strootman ne sont plus là. Boubacar Kamara est aussi dans le même cas, mais l'international Espoirs français joue désormais au milieu. Problème, L'Equipe expliquait ce samedi qu'il y avait quelques intérêts pour le Croate mais aucune offre intéressante sur la table. Du coup, l'OM pourrait changer son fusil d'épaule.

Un départ qu'en cas d'offre intéressante

Comme l'avance La Provence ce dimanche, l'Olympique de Marseille n'écarte aucune possibilité pour le grand défenseur de 24 ans qui sort d'un exercice 2020/21 à 39 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive). Le quotidien local confirme les informations de L'Equipe sur le peu d'offres satisfaisantes mais ajoute une petite révélation supplémentaire. Car malgré un salaire imposant et le fait qu'il soit sur le marché, Duje Caleta-Car pourrait être gardé si personne ne propose une belle somme d'argent cet été.

Pour rappel, Liverpool avait fait le forcing dans la dernière ligne droite du mercato hivernal il y a quelques mois pour recruter l'international croate (16 sélections) mais le principal concerné était finalement resté sur la Canebière. «Ça aurait pu être un grand pas pour ma carrière mais je me concentre sur l’OM», avait ensuite avoué Duje Caleta-Car. Y aura-t-il une nouvelle opportunité cet été ? Réponse dans les prochaines semaines.