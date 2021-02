OM : Caleta-Car revient sur son transfert avorté à Liverpool

Duje Caleta-Car, 24 ans et sous contrat jusqu'en 2023 avec l'OM, a failli rejoindre Liverpool dans les dernières heures du mercato hivernal. Le club olympien, malgré le pressing des Reds et l'envie de l'international croate de rallier le champion d'Angleterre en titre, a retenu son défenseur central. En conférence de presse, ce dernier est revenu sur ce transfert avorté.

« J’ai reçu une offre de Liverpool. J’en étais très satisfait car c’est un des plus grands clubs d’Europe. Un grand honneur pour moi mais nous avons décidé avec le club que j’allais rester. L’OM est aussi un grand club aussi et j’ai encore bcp de progrès à faire ici », a-t-il expliqué. Relancé sur le sujet, il a assumé le fait d'être resté. « Comme je l’ai dit, Liverpool est l’un de plus grands club et encore une fois, j’étais très heureux de l’offre mais je ne regrette pas de ne pas être parti car l'OM est un grand club aussi. Ça aurait pu être un grand pas pour ma carrière mais je me concentre sur l’OM ».