OM : Christophe Dugarry estime que Andoni Zubizarreta devenait "inutile"

Depuis jeudi et le départ de Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif, la crise à l'Olympique de Marseille couve. Tous les observateurs, consultants et anciens joueurs du club sont amenés à donner leur avis sur la situation du club. Ce fut le cas ce lundi pour Christophe Dugarry dans son émission Team Duga sur RMC. Et le champion du monde 98 comprend la position actuelle du président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, sans le dédouaner pour autant. «Il a une très grosse part de responsabilité dans la situation actuelle du club. Mais il a des directives, il a la pression de l'actionnaire, il n'a pas le choix. Soit lui aussi s'en va, soit il reste et il fait le boulot. Il est sur un fil.»

Du coup, Dugarry estime que le choix de faire partir Andoni Zubizarreta était logique après l'arrivée il y a quelque temps de Paul Aldridge, spécialiste du mercato anglais. «Je veux bien que l'on défende Zubizarreta, mais il refusait de faire partir les joueurs. Il estimait que c'était aux agents de faire ce boulot si leurs joueurs voulaient partir. Eyraud a pris Aldridge parce qu'il estime que ses joueurs ne sont pas bien vendus. Donc il prend quelqu'un pour améliorer la rentabilité. Zubizarreta n'a donc plus son rôle. Des recrues, il n'y en aura pas ou alors seulement des joueurs libres. Il devenait donc inutile.» Ce choix n'a pas fini de faire parler.