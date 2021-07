Luan Peres débarque à l'OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille poursuit son mercato estival de grande ampleur. Après avoir bouclé le recrutement de Mattéo Guendouzi (Arsenal, prêt avec option d'achat), Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, transfert définitif), Pau Lopez (AS Rome, prêt avec option d'achat) et Cengiz Ünder (AS Rome, prêt avec option d'achat), le club de la cité phocéenne a annoncé ce mercredi l'arrivée de Luan Peres (26 ans, Santos) pour les 4 prochaines saisons.

Pour annoncer la nouvelle, l'Olympique de Marseille a simplement publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans le même style que celles qui avaient été faites pour les joueurs annoncés avant lui, avant de publier un communiqué : « l'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club de Santos pour le défenseur brésilien, Luan Peres. Après le succès de sa visite médicale, Luan s'est engagé avec le club olympien pour quatre saisons. Il est la huitième recrue olympienne de ce mercato estival 2021 ».

┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘀 ╭━╮

┃┳╯ ┈ est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏ pic.twitter.com/VDSNaVXnlq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 14, 2021

Déjà la 7ème recrue de l'été

L'arrivée de Luan Peres n'était de toute manière plus qu'une question de jours. Le défenseur central brésilien avait déjà lui-même confirmé récemment son arrivée à Marseille par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Je suis très heureux. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France. Je suis très heureux de quitter Santos par la grande porte », expliquait ainsi le joueur au profil athlétique (1,90m, 78 kg). Le montant de l'opération ayant conduit l'Auriverde à l'Olympique de Marseille s'élève à environ 5,2 M€.

Santos, propriétaire des droits sportifs de Luan Peres et qui avait déboursé près de 3 M€ pour s'attacher ses services, récupère la bagatelle de 4,5 M€. Le reste va remplir les caisses du FC Bruges, qui avait inclus un pourcentage à la revente lors du prêt avec option d'achat de l'axial brésilien en 2019. Pablo Longoria et Frank McCourt avaient annoncé la couleur du mercato estival 2021 en expliquant que pas moins de 11 recrues débarqueraient sur la Canebière cet été. Luan Peres, qui va découvrir le championnat de France après avoir évolué la majorité de sa carrière au Brésil, hormis une courte pige en Belgique donc (2018-19), est pour le moment le 7ème joueur venant renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli.