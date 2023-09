OM : Jacques Abardonado se confie sur la durée de son intérim

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Si l’OM a été touché par une grosse crise qui a entraîné le départ de Marcelino notamment, Jacques Abardonado en a, lui, profité pour vivre son rêve de prendre les rênes de l’équipe première de l’OM. Le jeune coach marseillais a réussi ses débuts avec un match nul spectaculaire face à l’Ajax Amsterdam (3-3) et s’apprête maintenant à affronter le PSG. Un intérim qu’il compte bien savourer alors qu’aucune piste pour le remplacer n’a encore été évoquée.

« La durée de mon intérim ? Je n’ai aucune info, je suis à la disposition du club comme je l’ai dit. Si on doit m’envoyer en réserve pour prendre la N3, ça sera avec grand plaisir. Si le match contre le PSG est une chance pour moi ? Face à nous, on a une des meilleures équipes d’Europe. Forcément, c’est particulier. En tant que jeune coach marseillais originaire des Quartiers Nord, c’est une joie et une fierté de jouer contre le PSG. Et on a des bons joueurs. On va là-bas pour essayer de chercher un résultat », a-t-il lancé en conférence de presse ce samedi.