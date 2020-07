Manchester United : le coup de blues de Jesse Lingard

C’était une immense surprise pour tous les fans du ballon rond. Dimanche, Jesse Lingard inscrivait son premier but de la saison à la 98e minute d’un match ô combien important pour les Red Devils. À la suite de ce dernier match de la saison en Premier League, l’ailier droit de 27 ans a une nouvelle fois été la cible de moqueries des internautes sur les réseaux sociaux.

Ce dernier aurait fait part de sa déprime actuelle sur Instagram via des aveux révélant ainsi qu’il « se sentait perdu en tant que joueur et personne mais je n’ai jamais voulu abandonner. Je sais que les fans ont été frustrés, mais pendant tout ce temps, mon amour pour ce club et tous ceux qui y sont liés ne m'a jamais quitté.Cette équipe, ce club, c'est ma famille et je continuerai à travailler plus dur que jamais pour aider cette équipe à atteindre ses objectifs.». Un discours émouvant pour le joueur arrivé au club il y a cinq ans et à qui on promettait un bel avenir.