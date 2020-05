Liga : le Real Madrid ne rejouera plus au Santiago Bernabéu

C'était annoncé depuis quelques semaines par les médias espagnols, et ça se confirme désormais au fur et à mesure que les jours avancent. Le Real Madrid ne disputera plus aucun match au Santiago Bernabéu cette saison en cas de retour de la Liga. Comme l'explique le quotidien AS, le Real Madrid va jouer ses six matchs restants à domicile à Valdebebas, son énorme centre d'entraînement. C'est sur la pelouse du Stade Alfredo Di Stefano (6.000 places), habituellement utilisé par le Castilla, que les troupes de Zidane joueront.

La Fédération Espagnole a déjà donné le feu vert et les Merengues espèrent que l'UEFA en fera de même pour la suite de la compétition en cas de qualification face à Manchester City. Une décision qui pourrait être prolongée jusqu'en 2021 et le retour des fans en tribunes. Les Madrilènes vont ainsi économiser de l'argent et surtout, pouvoir bien avancer dans les travaux de rénovation de leur stade. Pas sûr que cela plaise aux joueurs ceci dit, puisque dimanche soir dans l'émission El Partidazo de Movistar, Sergio Ramos avait déclaré « préférer jouer au Bernabéu plutôt qu'à Valdebebas ».