Manchester City : Haaland très heureux d’avoir marqué … avec ses parties intimes

Auteur d’un doublé avec Manchester City lors d’un match dingue contre Chelsea ce dimanche (4-4), Erling Haaland (23 ans) a confirmé encore une fois qu’il était l’un des meilleurs attaquants de la planète. Le Norvégien qui a conforté son statut de meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations en a profité pour connaître une grande première. En effet, il a marqué avec ses parties intimes suite à un bon travail de Julian Alvarez au moment du 3-2.

Interrogé à l’issue de la rencontre par Viaplay Sports, l’ancien du Red Bull Salzbourg et du Borussia Dortmund a réagi avec humour à ce but précieux : «je n’avais jamais marqué avec mes c/uilles auparavant. C’est donc une étape importante. Je n’y pense pas beaucoup. Je pense à gagner. Nous sommes en tête du classement maintenant et cela n’a pas été un si mauvais début de saison après tout.» Peu importe la surface du corps, le cyborg marque dans tous les cas…