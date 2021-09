PSG : Sergio Ramos toujours blessé

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos vit un véritable parcours du combattant. Blessé au mollet gauche à la fin du mois de juillet dernier, le défenseur international espagnol âgé de 35 ans n'arrive pas à s'en remettre. Et selon les informations révélées par L'Equipe ce jeudi soir, la suite ne s'annonce pas plus belle...

La suite après cette publicité

En effet, si l'ancien Madrilène ne sera d'ores et déjà pas dans le groupe, ce samedi, pour la rencontre face à Clermont, il ne devrait pas non plus être présent avec l'effectif parisien pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions mercredi prochain. Alors que le PSG avait annoncé un retour de la star espagnole à l'issue de cette première trêve internationale de la saison, force est de constater que le champion du monde 2010 est encore loin d'un retour. Eloigné des terrains plus de 150 jours avec le Real Madrid la saison passée, Ramos était parfaitement entouré par le staff parisien pour se préparer au mieux physiquement mais cette nouvelle blessure au mollet et ce retour à l'infirmerie interrogent un peu plus. Quand le néo-Parisien sera-t-il apte et à quel niveau ? L'inquiétude grandit...