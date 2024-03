Nice - Montpellier : forte altercation entre Jean-Clair Todibo et ses supporters

Du côté de l’OGC Nice, rien ne va plus. Sans la moindre victoire sur les cinq derniers matches, les Aiglons ont encore perdu à domicile après une soirée catastrophique contre Montpellier (1-2). Au coup de sifflet final, des tensions ont éclaté dans les tribunes et des banderoles contre les joueurs et la direction ont été brandis. Face à cela, le défenseur central niçois, Jean-Clair Todibo, s’est rendu devant ses supporters pour discuter, mais le dialogue a été très tendu.

Khéphren Thuram et Dante ont essayé de calmer la situation, mais des insultes ont été entendues et les stadiers ont été contraints de retenir quelques supporters descendus derrière les barrières, comme l’ont montré les images de Prime Video. L’international français a d’ailleurs perdu son calme face à cet échange tendu et a également haussé le ton. Ils ont été ensuite rejoints par Florian Ghisolfi et des membres de la délégation niçoise pour calmer la situation.

Jean-Clair Todibo attend du soutien

Mais après cette scène étonnante, le défenseur de 24 ans a souhaité s’exprimer. «Le linge sale de la famille se règle en privé. On était tous touchés dans le vestiaire, car on essaye de trouver les ingrédients pour pouvoir remonter la pente. Après, je comprends leur frustration et le vestiaire la comprend aussi. On essaye de sortir de cette spirale négative pour atteindre des objectifs qui peuvent faire du bien au club et faire rêver les supporters et nous les joueurs. Jouer les meilleures compétitions, c’est l’objectif que tout le monde se fixe», a-t-il expliqué sur Prime Video.

«Avant de demander le soutien de ses supporters, plutôt que les insultes. J’ai essayé de leur expliquer qu’on était tous dans le même bateau et que l’on voulait avoir un mot positif, car aujourd’hui, on a montré ce qu’il fallait. On a juste manqué de réussite. Leur mécontentement est général et présent depuis le début de l’année 2024. Cela peut se comprendre. Mais quand on ne va pas bien, on attend du soutien de leur part. Aujourd’hui, on a encore plus besoin d’eux». Une situation qui semble cette d’une crise, alors que l’OGC Nice est pourtant 5e de Ligue 1 et toujours en lice pour aller en Ligue des Champions.