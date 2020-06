RB Leipzig : comment Dani Olmo est en train de se rendre indispensable

«Formé au FC Barcelone, champion d'Europe des moins de 21 ans, champion de Croatie et vainqueur de la coupe, Dani Olmo renforce Leipzig. Le talentueux milieu de terrain de 21 ans vient du Dinamo Zagreb. Il a signé un contrat jusqu'en 2024» voici ce qu'annonçait fièrement le RB Leipzig le 25 janvier dernier suite à l'arrivée de Dani Olmo en provenance du Dinamo Zagreb. Milieu de terrain offensif espagnol désormais âgé de 22 ans, il a su se construire une bonne réputation assez rapidement. Quittant la Masia et le FC Barcelone à l'été 2014 pour le Dinamo Zagreb, il faisait un choix bien différent d'un certain Alen Halilovic qui faisait le chemin inverse. Pourtant, sa carrière a connu une évolution tout autre. Là où le jeune croate s'est littéralement perdu enchaînant mauvais choix sur mauvais choix, Dani Olmo a grandi tout doucement et à son rythme. Si bien que lors de l'été 2019, il était l'un des maillons forts de l'Espagne remportant l'Euro Espoirs avec ses compères Fabian Ruiz, Dani Ceballos ou encore Mikel Oyarzabal. Conservé malgré de forts intérêts lors du mercato estival, il a pris part à la phase de poules de la Ligue des Champions avant d'obtenir un bon de sortie à l'hiver. C'est donc ainsi qu'il a rejoint le RB Leipzig contre 19 millions d'euros et auréolé d'un nouveau statut d'international espagnol.

Malgré le retentissement de ce transfert, le RB Leipzig n'a pas souhaité le lancer immédiatement dans le grand bain et son coach Julian Nagelsmann l'a incorporé tout doucement afin de ne pas totalement bouleverser la machine qu'il a perfectionnée cette saison. Laissé sur le banc lors des chocs contre Schalke 04 et le Bayer Leverkusen et rentré en jeu contre le Borussia Mönchengladbach, il n'avait pas pris part aux matches de Ligue des Champions contre Tottenham (1-0 et 3-0 en faveur de Leipzig). Cependant, la pandémie de coronavirus est passée par là et lui a permis de s'installer définitivement. Suite à une pause de deux mois, la Bundesliga a repris et Dani Olmo a enchaîné les titularisations. Il en reste sur cinq de rang et commence tout doucement à se montrer efficace avec les Taureaux Ailés. Le début d'une belle histoire d'amour ? N'arrivant pas à convaincre son coach Julian Nagelsmann avant l'arrêt du championnat, Dani Olmo savait qu'il allait devoir prouver pour prendre une place de titulaire à l'un de ses concurrents. «Je dois me montrer à l'entraînement. Mais je sais qu'il reste encore beaucoup de travail devant moi » avouait-il humblement début mars.

Enfin un match référence

Profitant donc de l'arrêt exceptionnel du championnat, il a pu obtenir davantage d'automatismes avec ses coéquipiers. Son coach n'était d'ailleurs pas inquiet et l'avait fait savoir à Bild. «Nous avons eu beaucoup de matchs serrés. De nombreux moments où nous avons été mis au défi défensivement. Il doit aussi s'habituer à l'autre rythme. C'est différent de celui de la ligue croate. Et surtout au niveau de la rapidité dans les replis défensifs, il doit encore augmenter. Mais c'est un processus normal» lâchait Julian Nagelsmann. Aligné soit sur le flanc droit soit en tant que milieu offensif, il a l'avantage d'être polyvalent et peut même jouer à tous les postes de l'attaque. De plus en plus à l'aise, il a inscrit son premier but face au FC Cologne (victoire 4-2) avant finalement de tenir son match référence. Dans un début de match complètement fou face au TSG Hoffenheim, il décalait Nordi Mukiele sur la droite qui lui redonnait à l'entrée de la surface. Dani Olmo effaçait ensuite Florian Grillitsch avant de fusiller Oliver Baumann (10e).

Peu de temps après, il bénéficiait d'une remise en retrait de la tête de Marcel Sabitzer pour doubler la mise. Porté vers l'avant et faisant étal de toute sa technique, il a été l'homme fort de la victoire de son équipe contre le TSG Hoffenheim (2-0). Si bien que Julian Nagelsmann n'a pas pu cacher son enthousiasme en conférence de presse : «aujourd'hui (vendredi soir ndlr), il a été bon dans la surface adverse, à plusieurs reprises. Je suis très satisfait de lui, il s'adapte de mieux en mieux. C'est un grand talent, c'est quelqu'un qui veut apprendre et qui a la modestie nécessaire pour le faire. Il a aussi de l'ambition, la confiance en soi et il sait parler quand il le faut, pour dire qu'il veut jouer. Il veut qu'on lui donne sa chance, cela me plaît. Il a l'impertinence et l'humilité nécessaires pour développer tout son potentiel.» Enfin intégré à la machine RB Leipzig, Dani Olmo semble enfin lancé vers les sommets avec la formation est-allemande.