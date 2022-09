OM : des latéraux épuisés ?

La suite après cette publicité

Depuis cet été et l'arrivée d'Igor Tudor, l'Olympique de Marseille a découvert la nouvelle façon de jouer à la mode. Celle-ci s'articule autour de pistons forts, qui centrent et qui apportent beaucoup d'energie. On pourrait même dire que cet OM-là est très dépendant de ses deux joueurs de pistons.

Depuis le début de saison, il faut dire qu'ils se sont bien montrés. Nuno Tavares a mis quelques buts, notamment du pied droit, tandis que Jonathan Clauss a effectué quelques premiers matches de très haut niveau, étant impliqué sur de nombreuses réalisations phocéennes. Une énergie qui faisait du bien à leurs coéquipiers et très mal à leurs adversaires.

Contre Angers, la donne va être très différente. En effet, le Portugais, prêté par Arsenal, est suspendu pour accumulation de carton jaune quand l'ancien de Lens semble commencer à manquer de souffle. En plus de cela, il n'a pas franchement pu souffler puisqu'il a évolué avec l'équipe de France avec un premier match compliqué et un second où il a été bien plus lucide.

Comment remplacer Tavares ?

Forcément, pour la confrontation en Anjou, des questions se posent. La première : est-ce que les pistons sont fatigués ? : « je ne pense pas qu'il soit si fatigué, il a joué un mi-temps dimanche et on joue vendredi, il a eu cinq jours. Oui, Nuno ne sera pas là, mais on doit le remplacer et on aura quelqu'un pour le remplacer », a expliqué Igor Tudor en conférence de presse ce jeudi. L'autre question est bien entendu : comment remplacer l'importantissime Nuno Tavares, qui ne pourra pas jouer.

Dans la saison, Tudor a essayé plusieurs choses. Kolasinac a été testé, mais ça a été très compliqué et maintenant, on l'imagine plus comme un défenseur central gauche. L'option qui demeure la plus probable est le déplacement de Jonathan Clauss à gauche, où il n'a jamais, jusqu'ici, vraiment montré ses qualités avec la première titularisation d'Issa Kaboré à droite. On sera dans l'expérimental. Dans une équipe où ce rôle est prépondérant, cela ne peut que faire naître quelques inquiétudes...

