Nantes : Jean-Kévin Augustin sort du silence

Ce jeudi, le FC Nantes a publié un communiqué expliquant pourquoi l’attaquant du club Jean-Kévin Augustin avait été mis à l’écart et placé avec la réserve du club. L’ancien parisien souffrirait du syndrome du «Covid long» et souffrirait donc encore de plusieurs soucis physiques liés au virus.

Après la publication de ce communiqué, le joueur a lui aussi réagi à cette annonce, à travers un message publié sur ses réseaux sociaux. L’ancien buteur de Leipzig et de Monaco explique suivre un «nouveau protocole médical adapté» à sa situation tout en déclarant vouloir revenir le plus vite possible pour «aider le club et l’équipe à surmonter cette mauvaise passe».